Марочко: ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону РФ у Песчаного

Подразделения Вооруженных сил Украины в минувшие сутки попытались прорвать оборону российской армии у освобожденного Песчаного Харьковской области, российские бойцы отразили все атаки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки украинские боевики провели ряд безуспешных попыток прорвать нашу оборонительную линию в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Действуя малыми маневренными группами северо-восточнее Куриловки и южнее Песчаного, вооруженные формирования Украины при поддержке артиллерии и подразделений БПЛА атаковали позиции ВС РФ. Все атаки отражены, прорыва оборонительной линии не допущено", - сказал он.

Марочко предположил, что атаками у Песчаного Киев пытался перерезать логистику российских сил на этом участке и вернуть ранее утраченные позиции в населенном пункте.

17 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Песчаного Харьковской области.