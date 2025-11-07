СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток

Служба безопасности Украины (СБУ) в Херсоне открывает секретные места пыток. Туда привозят людей и на протяжении некоторого времени — вплоть до нескольких недель — держат их без связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей. Впоследствии они сообщали, что находились "в подвале"», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что в некоторых случаях пропавшие оказывались на территории ведомственных зданий, однако их нахождение там никак не регистрировалось.

Отмечается, что в эти места попадают люди из списка подозреваемых, которое составило главное управление СБУ. К ним выезжает оперативная группа из трех-четырех сотрудников и пары местных жителей, проводится осмотр и изъятие техники. Затем подозреваемого увозят.

«Формально это контрразведка. Фактически — фильтрационная зачистка. В местных СМИ об этом, естественно, не пишут», — добавил представитель подполья.

Ранее Еврокомиссия признала, что на Украине в тюрьмах регулярно применяются пытки.