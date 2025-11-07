Украинский офицер пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах

Офицер Вооруженных сил Украины в отставке Евгений Бекренев, известный под псевдонимом Арти Грин в эфире YouTube-канала «Политэксперт» пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах.

Он отметил, что нынешняя ситуация в Красноармейске (Покровске) вызывает разные ассоциации, но подобное уже случалось во время вторжения в Курскую область при отходе из Суджи, в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Соледаре, Угледаре и других местах.

«То есть попытка удержать войска в крайне неудобной диспозиции. Зажатые с флангов, с килл-зоной в тылу. И это повторяется из раза в раз. Это демонстрирует тотальное презрение командования к жизням солдат. Нельзя в таких условиях продолжать держать оборону. Это приводит к избыточным неоправданным потерям», — заявил Бекренев.

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью для французских журналистов заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель.