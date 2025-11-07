Армия Азербайджана переключается на стандарты НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями Североатлантического альянса сообщил о проведении масштабной модернизации национальных вооруженных сил в соответствии с нормами НАТО. Об этом передает информационное агентство APA.

Азербайджанский лидер акцентировал, что в процессе преобразований Баку активно задействует опыт и наработки турецких военных структур. Было отмечено, что государством реализована ключевая историческая задача постсоветского периода восстановление территориальной целостности и освобождение оккупированных земель.

Глава государства подтвердил продолжение курса на укрепление и техническое переоснащение национальной армии. Напомним, что в августе текущего года Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне декларацию о мирном урегулировании, предусматривающую прекращение боевых действий и восстановление дипломатических отношений.