Российский боец рассказал о завершении зачистки комбикормового завода в Купянске

В Купянске российские бойцы полностью зачистили территорию комбикормового завода от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, как рассказал военнослужащий с позывным Ловец, зачищены еще семь строений. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода», — поделился солдат.

Он подчеркнул, что ВС России продолжают продвигаться в городе. В восточной части Купянска остается освободить менее 50 строений, добавил Ловец.

Ранее сообщалось, что в боях за Купянск ВСУ лишились тяжелого механизированного моста ТММ-3.