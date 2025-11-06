Reuters: США хотят занять сирийскую авиабазу в Дамаске

Военные США планируют разместить своих представителей на неуточненной авиабазе в Дамаске, чтобы поддержать посреднические усилия Вашингтона по заключению пакта о безопасности между Сирией и Израилем. Об этом со ссылкой источники сообщило агентство Reuters.

Согласно источникам, включая двух западных чиновников и сирийского представителя минобороны, база будет использоваться для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций, но полная суверенность над ней сохранится за Сирией.

Американцы намерены следить за исполнением соглашение о ненападении между Сирией и Израилем, отмечает 360.ru, включая создание демилитаризованной зоны на юге страны.

«Вашингтон оказывает давление на Сирию, чтобы достичь сделки до конца года, возможно, до визита аш-Шараа (президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - Прим. ред.) в Вашингтон», - сказал один из источников.

План был обсужден во время визита командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера в Дамаск 12 сентября 2025 года. Пентагон провел несколько разведывательных миссий за последние два месяца, включая посадку транспортных самолетов C-130 для проверки взлетно-посадочной полосы.

«Мы постоянно оцениваем нашу позицию в Сирии для эффективной борьбы с ИГИЛ и не комментируем возможные места, где действуют силы», - подтвердил источник в администрации США.

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа посетит Белый дом 10 ноября, тема использования военными США авиабазы в районе Дамаске может быть ключевой на переговорах.