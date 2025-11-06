Военнослужащие 159-й бригады Вооруженных сил Украины наотрез отказываются выполнять боевые задачи и массово сдаются в плен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник уточнил, что бригада укомплектована военнослужащими, не желающими участвовать в боевых действиях, включая лиц с ограниченной годностью.

«В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых, а командовать поставили ярого русофоба, АТОшника», — пояснил собеседник агентства.

Командир соединения, имеющий непогашенные судимости за мошенничество, организует многочасовые построения и привлекает к пропагандистской деятельности свою несовершеннолетнюю дочь, заметил источник.

Ранее Министерство обороны Франции подтвердило, что «десятки» проходивших обучение на базах республики украинских солдат из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали в ходе учебного процесса и после него.