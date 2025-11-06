В Росгвардии рассказали о новых находках на территории «Азовстали»

В ходе инженерной разведки на территории мариупольского завода «Азовсталь» было выявлено ранее неизвестное помещение, использовавшееся бойцами нацбатальона «Азов»* в 2022 году, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что несмотря на завершение активной фазы боевых действий в городе, работа по очистке территории предприятия продолжается на регулярной основе, специалисты Росгвардии систематически обезвреживают мины-ловушки и другие опасные предметы.

Так, недавно специалисты обнаружили в подвальных помещениях многочисленные свидетельства пребывания там украинских националистов.

В Росгвардии уточнили, что среди изъятых предметов находились боеприпасы различного типа, гранаты и взрыватели, частично поврежденные в результате возгораний.

Также были найдены вещи с нацистской символикой, оставленные «азовцами»* при отступлении. Все обнаруженные взрывоопасные объекты немедленно изъяты для утилизации.

*Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.