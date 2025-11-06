Алиев объявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Армию Азербайджана приведут под стандарты Североатлантического альянса (НАТО) — страна сотрудничает с Турцией в этом вопросе. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Также глава государства упомянул роль расширения отношений между Азербайджаном и альянсом.

— Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы достигли главной цели с момента обретения Азербайджаном своей независимости в начале прошлого века — освобождения наших земель от оккупации. Он отметил, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжен, — передает Telegram-канал «Информационное агентство АПА».

22 августа Ильхам Алиев заявил, что страна наращивает свою военную мощь только для обеспечения собственной безопасности, но при этом не желает войны. Он добавил, что после Второй Карабахской войны в 2020 году численность сил специального назначения возросла на тысячи бойцов, в страну привезли современные беспилотники и артиллерийские системы, а также заключили контракты на новые боевые самолеты.