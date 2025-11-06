NYT: ситуация под Красноармейском напоминает игру «ударь крота»

Газета The New York Times сообщила, что ситуация под Красноармейском стала напоминать игру «ударь крота», в которой нужно быстро бить молотком по появляющимся из дыр фигуркам.

Согласно информации издания, из-за нехватки личного состава Украина перебрасывает в Красноармейск все новых бойцов. В это же время российские силы активно ищут новые бреши в обороне. При этом, тяжелая техника на этом направлении почти не используется, а передвижение по открытой местности слишком опасно из-за угрозы беспилотников.

NYT: Украина утверждает, что ВСУ отбивают кварталы Покровска, но ВС РФ наступают

По оценке издания, из-за этих факторов расположенные в городе военные ВСУ прячутся в укрытиях, используя противоосколочные одеяла даже во время сна. Ключевой же проблемой для Украины, по словам самих бойцов ВСУ, является нехватка личного состава.

Ранее на Украине заявили о резком продвижении ВС России у Красноармейска.