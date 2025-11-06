Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

Специальная военная операция (СВО) завершится нескоро, так как еще не начиналась, и России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам. Этими словами на «популярный сегодня вопрос» о сроках окончания СВО ответил российский военный корреспондент Александр Коц, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам военкора, после того, как боевые действия на территории Украины кончатся, начнется конфликт с Польшей — подтверждение этому он увидел в планах подготовки Варшавой 400 тысяч добровольцев.

«С кем они (Польша) собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939 (...) Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — порассуждал журналист.

Ранее сегодня, 6 ноября, сообщалось, что Польша начинает «крупнейшие в истории военные учения». Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что программа обучения резервистов будет добровольной и всеобщей.