После новых санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России армии РФ нет смысла больше сохранять от ударов украинскую железную дорогу. Такое мнение выразил в беседе с «Царьградом» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В публикации сказано, что из-за ударов Армии России по военной и связанной с военно-промышленным комплексом (ВПК) Украины инфраструктуре «Украинская железная дорога» потеряла почти половину грузоперевозок.

«Раньше мы не так усиленно уничтожали железнодорожную инфраструктуру Украины, потому что у нас были обязательства по контрактам с Европой: мы продавали в Европу уран для атомных электростанций, мы продавали комплектующие для "Аэробусов" французских, мы продавали уголь, мы продавали удобрения и так далее. Это все перевозилось железнодорожным транспортом», — объяснил обозреватель.

Теперь же, после очередных введенных Евросоюзом санкций, сохранять украинские железнодорожные пути бессмысленно, заявил эксперт.

«Теперь сохранять украинские железнодорожные пути смысла нет, поэтому мы наносим по ним удары для того, чтобы прекратить или резко сократить поставки западного вооружения на линии соприкосновения», — заявил Литовкин.

Обозреватель пояснил, что на железной дороге Украины уничтожаются эшелоны с боевой техникой, боеприпасами, продуктами нефтепереработки и прочими связанными с ВПК грузами.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что железнодорожная инфраструктура в Лозовском районе Харьковской области получила повреждения в следствие удара. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Замглавы наблюдательного совета компании «Укрзализныця» Сергей Лещенко ранее сообщил, что «Украинская железная дорога» потеряла почти половину грузовых перевозок и может прекратить работу. «Надо спасать железную дорогу», — заявил он.