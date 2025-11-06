Польша хочет обучить 400 тысяч резервистов из-за мнимой угрозы от России

Польша начинает реализацию новой программы добровольных оборонных тренировок под названием «В готовности», которую министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал «крупнейшей оборонной подготовкой в истории страны». К 2026 году власти планируют обучить около 400 тыс. граждан, включая школьников, взрослых и пенсионеров. Об этом сообщила телекомпания TVP Info со ссылкой на заявление министерства обороны.

Программа стартует 22 ноября и будет открыта для всех желающих. В ноябре и декабре текущего года пройдут тренировки для примерно 100 тыс. человек в различных форматах: индивидуально, в группах, в рамках «Образования с армией», резервных занятий и добровольной военной службы.

«Каждый гражданин сможет выбрать курс, который его интересует: базовый, первой помощи или расширенный», - отметил замминистра обороны Чеслав Томчик на пресс-конференции.

В программу войдут курсы по основам безопасности, оказанию первой медицинской помощи, навыкам выживания в экстремальных условиях и занятиям по кибергигиене. Начальник Генштаба Войска польского Вешлав Кукула подчеркнул, что инициатива имеет две ключевые цели: укрепление устойчивости граждан и сообществ, а также повышение готовности и мощности резервов.

Идея программы была озвучена премьер-министром Дональдом Туском еще в марте на фоне якобы угроз безопасности из-за конфликта на Украине. По словам Томчика, в 2026 году обучение охватит около 400 тыс. человек «индивидуально, в группах и через все формы подготовки». Уже сейчас 132 подразделения, в основном из Вооруженных сил территориальной обороны, готовы проводить занятия для молодежи, взрослых и пожилых.

Эта инициатива - часть усилий Варшавы по созданию «армии резервистов». В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не угрожает странам Европы.