Взятие Покровска (российское название — Красноармейск) Вооруженными силами России является вопросом дней или максимум двух недель. Об этом заявил неназванный офицер украинской армии в интервью французской газете Le Monde.

По его словам, такой город, как Покровск, с множеством зданий и фабрик с толстыми стенами, мог бы держаться месяцами, если бы командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не допускало ошибок. Офицер утверждает, что неделями бойцы в Покровске не получали нормального снабжения, уже несколько дней город полностью отрезан, никакая техника не может туда подступиться.

Военный назвал основные проблемы ВСУ зимой

Другой военнослужащий, офицер морской пехоты, находящийся сейчас в Красноармейске, подтвердил, что ситуация в городе очень тяжелая. По его словам, ВС РФ всего за несколько дней проникли во все районы населенного пункта. Он также допустил, что российская армия превосходит ВСУ по количеству людей и беспилотников в городе в три раза.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку установить флаг в Красноармейске.