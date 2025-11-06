Украинские командиры продолжают жаловаться на экстремальные показатели дезертирства, приводящие к нехватке личного состава в передовых частях ВСУ, пишет Military Watch Magazine. Издание назвало основным фактором, способствующим дезертирству, катастрофические потери ВСУ на передовой.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около ста тысяч случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.

Недавняя британская оценка показала, что 650 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста покинули Украину, в то время как число дезертиров, по данным украинских депутатов, достигло почти 400 тысяч.

По оценке газеты The Telegraph, до 20 тысяч украинских солдат дезертируют каждые четыре недели. Украинские власти возбудили 290 тысяч уголовных дел за дезертирство. Газета цитировала многочисленных действующих и бывших украинских офицеров, сетовавших, что передовые части укомплектованы лишь на одну треть от необходимой численности.

Military Watch Magazine приводит оценки, согласно которым потери в подразделения ВСУ, укомплектованных призывниками (не добровольцами и не профессиональными военными), достигают 80-90 процентов, а продолжительность жизни солдат ВСУ в районах с высокой интенсивностью боевых действий порой составляла всего четыре часа.