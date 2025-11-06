На Украине заявили о резком продвижении ВС России у Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России достигли успехов на участке фронта у Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинский аналитический ресурс Deep State.

«Армия РФ резко продвинулась к Мирнограду, что около Покровска (Красноармейска), и возле Удачного в направлении трассы на Павлоград», — говорится в публикации.

Вместе с тем сообщается о продвижении армии России в Запорожской области, у Степногорска и в Павловке.