Киев фактически признал потерю Красноармейска и Димитрова (украинское название — Покровск и Мирноград), а также выход российской армии на оперативный простор. Как сообщает «Царьград», перебить реальность Владимир Зеленский попытался вбросами об «успехах» в Купянске, пока северный фронт закипает.

Пропагандистские заявления

В инфополе появляются все больше украинцев, в том числе из числа ВСУ и их командиров, которые заявляют не только о потере Покровско-Мирноградской агломерации и завершении зачистки, но и обвиняют во всем Киев. Например, эксперт по дронам Сергей Бескрестнов считает, что Красноармейск уже потерян, однако его остатки решили удерживать любой ценой.

В надежде перебить шквал негатива в свою сторону Зеленский внезапно объявил о контрнаступлении в Купянске. ВСУ якобы проводят «зачистку». В Минобороны РФ заявили, что глава киевского режима утратил связь с реальностью — слушая лживые доклады он «не владеет оперативной обстановкой на земле», либо напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ, но пытается нажиться на западной помощи.

Военкор Анатолий Радов заявил, что связался с бойцами с направления и опубликовал срочный доклад, заявив, что Зеленский действительно врет, однако не все так просто. По данным военных каналов, ВСУ предпринимают попытки прорваться к Купянску и реке Оскол, чтобы деблокировать свои подразделения.

Рядов передал информацию от бойцов из 16-й и 68-й бригад, освобождающих Купянск. По их словам, враг попытался пойти в накат — техника была уничтожена. Днем 5 ноября он передал сообщения бойцов — успехи у противника «есть», хоть и не «вау какие».

По данным украинского ресурса Military analytics, за Купянск идут тяжелые бои, где ВСУ якобы контратакуют, пытаясь удержать плацдарм восточнее Оскола. При этом по путям снабжения украинских сил и переправам систематически наносят удары операторы российских БПЛА и авиация России. Однако даже сторона противника признает, что динамика боевых действий в Купянске высока, а эффект «качелей» имеет место быть.

Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине

Север закипает

По информации канала «Северный ветер», на всем участке фронта в Сумской области тяжелые позиционные бои. Российская авиация, расчеты БПЛА и оперативно-тактические ракетные комплексы результативно отрабатывают по позициям ВСУ, поддерживая продвижение «северян». Противник продолжает пытаться нарастить количество боевых групп на передовых позициях, однако по ним работает российская артиллерия. В некоторых подразделениях критически не хватает личного состава.

На правом фланге наступление в лесополосах — морские пехотинцы группировки «Север» продвинулись на 100 метров и закрепились. Комплексным огневым поражением сорваны и три попытки выдвижения боевых групп ВСУ в районе Андреевки, Кондратовки и Варачина.

Одновременно с этим штурмовые группы ВС продавливают оборону ВСУ в Волчанске, в Синельниковском лесу и на Хатненском участке. Противник же продолжает атаковать беспилотниками мирных жителей Белгородской области, перебрасывая операторов БПЛА прямо к границе. В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58-й омпбр, причем вместе с командиром.