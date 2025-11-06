MWM: из-за потерь в рядах ВСУ увеличиваются случаи дезертирства

Росту числа случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ способствует высокий уровень безвозвратных потерь.

Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери», — говорится в материале.

Ранее обозреватель Berliner Zeitung Марта Гавришко сообщила, что украинские военные начали массово дезертировать в связи с истощением армии и коррупцией.

Нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что около 250 тыс. украинских военных ушли в самоволку.

«Военная хроника» оценила влияние самоволок на боеспособность ВСУ.