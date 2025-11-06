Турция приняла решение по российским ПВО
Власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 по требованию США.
Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.
Турецкая сторона, как отмечают собеседники издания, намерена создать особый механизм совместного использования российских систем и их американских аналогов.
Минобороны Турции опровергло сообщения о возвращении РФ ЗРС С-400
В октябре стало известно, что Вашингтон и Анкара вели переговоры о признании неработоспособности российских комплексов С-400.