Турция приняла решение по российским ПВО

Власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 по требованию США.

Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.

«Турция дала понять, что готова пойти на компромисс по вопросу российских ракет С-400, но не стала полностью отказываться от этой системы, как того требует Вашингтон», — пишет агентство.

Турецкая сторона, как отмечают собеседники издания, намерена создать особый механизм совместного использования российских систем и их американских аналогов.

В октябре стало известно, что Вашингтон и Анкара вели переговоры о признании неработоспособности российских комплексов С-400.