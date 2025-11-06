Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не смогут справиться с дефицитом техники и нехваткой личного состава к зиме. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По мнению Дандыкина, ВСУ сталкиваются с двумя основными проблемами. Одна связана с задержками поставок, в том числе горюче-смазочных материалов. Вторая проблема касается нехватки людей для обслуживания техники.

По данным Дандыкина, к ноябрю Украина подготовила к зиме лишь 30 процентов военной техники. По его оценке, до конца декабря ВСУ могут достичь показателя максимум в 36 процентов.

«Российская армия, соответственно, готова воевать в любых погодных условиях. С западным оружием все иначе - оно не приспособлено к нашим реалиям», - добавил Дандыкин.

В ВСУ рассказали о неожиданном маневре российских войск

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.