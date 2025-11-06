СМИ: ВС РФ закрепились на юге Новопавловки

Российские войска закрепились в южной части села Новопавловка в Днепропетровской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

По словам источников, на которые ссылаются военные Telegram-каналы, сейчас ВС РФ занимаются инженерными укреплениями занятых позиций. Также сообщается о проведении российскими силами зачистки на юге Новопавловки.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Вольное Днепропетровской области. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ. Было нанесено поражение украинским формированиям в районе днепропетровского села Орестополь.