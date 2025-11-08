Стало известно о полном окружении российской армией двух тысяч бойцов ВСУ в городе ДНР

Российская армия полностью окружила Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). В котле оказались около двух тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Mash в Telegram.

По информации издания, российские войска зашли в село Ровное, являвшееся последним «серым» участком в районе города. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова (украинское название — Мирноград), пытаясь удержать восточные рубежи.

Как выяснили журналисты, сейчас в Красноармейске остаются отдельные подразделения ВСУ, не успевшие покинуть город. Личное командование контратаками главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова ситуацию не меняет. По словам российских бойцов, выжить бойцы противника смогут только в случае сдачи в плен.