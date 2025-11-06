На фоне тяжелой ситуации, в которой оказались ВСУ в Покровске и Купянске, в украинском информационном пространстве все чаще говорят о возможной смене главкома ВСУ Сырского. Судя по всему, именно его хотят сделать козлом отпущения и обвинить во всех бедах ВСУ. В этой связи называют несколько кандидатур для замены главкома-неудачника.

© Московский Комсомолец

Ответственность, возложенная на главкома Александра Сырского за оборону Покровска, выглядит последним предупреждением перед его отставкой, так как падение этого ключевого узла обороны станет для украинской армии катастрофой.

Обстановка для ВСУ продолжает неуклонно ухудшаться. Подразделения несут значительные потери в живой силе и технике, а линия фронта под давлением российских войск постепенно смещается на запад. В таких условиях киевский режим ищет виновных, и фигура главнокомандующего, не сумевшего стабилизировать фронт, оказывается под прицелом.

Среди возможных преемников Сырского рассматриваются несколько генералов. Наиболее вероятной кандидатурой считается нынешний начальник украинского генштаба Андрей Гнатов. Его Зеленский ранее публично характеризовал как «боевого парня». Он в свое время был снят с командования группировкой «Хортица» после провалов под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе. Но его близость к действующему руководству делает его фаворитом.

Другой потенциальный кандидат - бывший начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, смещенный в марте 2025 года и отправленный на должность главного инспектора минобороны Украины.

«Русский агент»: что будет с Сырским после потери Покровска

Шансы других кандидатур — недавно назначенного командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого, его предшественника Александра Павлюка и Сергея Наева - оцениваются как крайне низкие. Их карьеры зависят от внутриполитической борьбы, они либо утратили доверие, либо не обладают достаточным весом, чтобы консолидировать разобщенное командование ВСУ в условиях нарастающего кризиса, отмечают эксперты.