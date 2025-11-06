ВСУ потеряли около взвода солдат, пытаясь установить флаг в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку установить флаг в Красноармейске. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, в результате противник потерял до взвода личного состава.

Кимаковский также отметил, что весь процесс установки флага снимал дрон ВСУ, так как «операция несла информационную нагрузку» — украинскому командованию было необходимо показать «якобы, победу на стратегически важном участке фронта».

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск). Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.