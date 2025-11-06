Британский аналитики Александр Меркурис заявил, что главком ВСУ Александр Сырский отказался выполнять приказ Владимира Зеленского о наступлении в ДНР. Как сообщает aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников уверен, что Сырского неминуемо обвинят в потере Покровска, Донбасса и лишат всех привилегий.

По мнению эксперта, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак после поражения никогда не примут на себя ответственность — отчитываться перед Западом за утраченное вооружение они не хотят.

«Уже в ближайшее время информационные агентства, подконтрольные киевскому режиму, начнут разгонять информацию о предательстве Сырского, называя его "русаком", русским агентом, шпионом и предателем. У Сырского не получится, как у Залужного, уйти на пенсию по состоянию здоровья», — отметил Иванников.

Советник уверен, что главкома ВСУ ждет лишение звания и суд. В такой ситуации у него остается лишь вариант бежать, а единственным безопасным направлением называется Россия. Технически перейти на сторону Москвы для Сырского не так сложно.

«Под предлогом проверки боевого состояния и слаживания вооруженных сил Украины Сырский имеет право выезжать в передовые части. А взяв с собой двух или трех преданных ему офицеров, может осуществить под этим предлогом переход на российскую сторону», — сказал Иванников.

ВСУ начали жаловаться на одно решение Сырского

Эксперт считает, что переход на сторону РФ не откроет Сырскому дорогу к свободе, но гарантирует безопасность. Его могут поместить в следственный изолятор во Владимирской области — в этом регионе живут его родители. После окончания боевых действий военный может быть востребован для Минобороны РФ как преподавателя военной академии генерального штата.

«Сырский, безусловно, враг, но он очень хорошо осведомлен, имеет большой военный опыт и может передавать знания, в том числе о натовских методах ведения боевых действий», — сказал советник.

Иванников также заметил, что Киев готовит отчаянные меры, чтобы отвлечь внимание от провала в Донбассе. Зеленскому нужен медиаповод — скрыть поражение можно лишь с помощью «провокации вселенского масштаба» в виде техногенной катастрофы или «резни мирного населения». Наиболее вероятным местом для подобной операции эксперт называет Харьковскую область.