Военкор указал на «не совсем стандартное соотношение» атак дронов ВСУ и объяснил его

В ночной сводке Минобороны об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию можно увидеть не совсем стандартное соотношение сбитых беспилотников. Об этом, объясняя ситуацию, написал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

Согласно информации оборонного ведомства, в ночь на 6 ноября ВСУ выпустили по Росси 75 беспилотников, большая часть из которых — 49 — сбили над Волгоградской областью. Помимо этого, под удар попали Крым, Воронежская, Ростовсая, Белгородская, Орловская, Московская, Курская и Тамбовская и Липецкая области.

«Подобное соотношение — не совсем стандартное. Противник демонстрирует его, когда действительно очень сильно хочет выбить какую-то конкретно взятую цель. В частности, в Волгоградской области ВСУ пытались дотянуться до НПЗ», — написал Котенок.

ВСУ атаковали Волгоградскую область более семи часов подряд, жители насчитали более 30 взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что один из БПЛА атаковал 24-этажный дом, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.