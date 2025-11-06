«Предлагаем договориться»: что будет после начала серийного выпуска «Орешника»

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков вооружения официально объявил о старте серийного выпуска «Орешника». Как сообщает aif.ru, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что это событие выводит военно-стратегический баланс на совершенно иной уровень, а также служит сигналом Западу о необходимости сесть за стол переговоров.

По словам Кнутова, Москва приглашает западные страны к диалогу о неразвитии гонки вооружений, пока Россия не стала стремиться к военному доминированию.

«Попытки блокирования Калининграда, прекращения судоходства в Балтийском море и многое другое говорит о том, что Запад ведет путь к эскалации. Мы, создав новое оружие, предлагаем сесть за стол переговоров и договориться о нераскручивании гонки вооружений, о деэскалации и нормализации отношений», — подчеркнул эксперт.

Кнутов отмечает, что тактико-технические характеристики «Орешника» впечатляют — ракета способна пролететь до 5 тысяч км и поразить любые цели в Европе. Эффективность уже подтверждена в реальных боевых условиях — даже удара с болванками вместо боевой части хватило для разрушения подземных цехов на объекте в Днепропетровске.

Другая особенность «Орешника» — почти полная неуязвимость для существующих систем противоракетной обороны. Для его обезвреживания нужно иметь несколько комплексов, а может быть «даже и десяток», чтобы поразить каждый боевой блок. Поражающие элементы летят по собственной траектории и наводится на отдельные цели. Создать заслон против такого роя высокоточных снарядов пока никто не в состоянии.

При этом военный эксперт отметил, что при всей своей мощи «Орешник» позиционируется как оборонительное оружие, как и другие российские вооружения — «Буревестник», «Посейдон» и «Сармат».