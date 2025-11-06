Современные российские снайперские винтовки считаются одними из лучших в мире по качеству изготовления и кучности стрельбы. Как сообщил ТАСС снайпер-разведчик разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск с позывным Кольт, отечественные производители находятся в постоянном контакте с бойцами, принимающими участие в специальной военной операции, и оперативно вносят улучшения в конструкцию оружия с учетом реального боевого опыта.

По словам военнослужащего, российские компании Orsis и Lobaev Arms уже превзошли по ряду параметров такие известные зарубежные марки, как Barrett и Accuracy International. Он отметил, что отечественные винтовки демонстрируют лучшую кучность, обладают более высоким качеством металлообработки и увеличенным ресурсом ствола.

Снайпер также подчеркнул, что диалог между производителями и военными стал одной из ключевых причин успеха российских разработок: специалисты на передовой регулярно передают замечания и предложения, которые инженеры оперативно учитывают при модернизации изделий.

Постоянная обратная связь между фронтовыми подразделениями и оружейными предприятиями становится важным фактором технологического развития российского стрелкового вооружения. В отличие от западных систем, создаваемых преимущественно под стандартизированные условия, российские снайперские комплексы проходят адаптацию под реальные боевые сценарии.