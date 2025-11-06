«Дал отпор империи»: союзник России готов к войне с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения правящей партии о подготовке к отпору в случае агрессии США. Как сообщает РИА Новости, все это происходит на фоне слов президента Штатов Дональда Трампа о возможности наземной операции.

Заявление Мадуро прозвучало во время конгресса Единой социалистической партии, правящей в Боливарианской Республике Венесуэле. Президент поддержал предложение партии приступить к исполнению «оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества», чтобы весь народ «находился на максимальном уровне готовности».

У опасений есть серьезные основания. Трамп еще на позапрошлой неделе заявлял, что США могут перейти к наземной операции. О серьезности намерений свидетельствует множество факторов, в том числе наличие в Карибском море авианосца USS «Джеральд Р. Форд», который СМИ называют самым большим, из когда-либо выходивших в море.

Само оправдание для усиления военного присутствия США в регионе не меняется с августа — тогда Трамп объявил войну наркокартелям. Некоторые члены его команды и вовсе прямо утверждают, что Мадуро возглавляет их сеть.

Политолог допустил специальную операцию США против Мадуро

Власти Венесуэлы всячески пытаются избежать эскалации. В стране прошла мобилизация и было увеличено военное присутствие на ряде направлений, однако Каракас стремился воззвать к мирным аргументам. То, что ООН подтвердил отсутствие серьезной угрозы наркотрафика со стороны Венесуэлы, на Вашингтон не повлияло. В результате Мадуро заочно вступил в диалог с Трампом.

«Нет войне, нет войне. Только мир, только мир, навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал он на английском языке в обращении в октябре.

Однако ответа не последовало. Масла в огонь добавило и октябрьское признание Трампа в том, что ЦРУ получило разрешение на проведение спецопераций с целью расшатывания режима в Каракасе. Таким образом, версия о борьбе с наркокартелями уже стала не самым изящным предлогом для свержения Мадуро.

Отметим, что планы Трампа вызывают негодование и в Вашингтоне. Конгресс, особенно демократы, недовольны возможным проведением операции. Противники Трампа также настаивают, что новая интервенция не принесет пользы американцам, как и прошлые — в Ирак и Афганистан. Кроме того, она будет затруднена отсутствием в Венесуэле противостоящих Мадуро местных сил, на которые могли бы опереться американцы.

Однако «сдать назад» Трамп уже не может. Как отмечает старший аналитик неправительственной Международной кризисной группы Фил Гансон, это станет «триумфом Мадуро».

«После этого он мог бы вечно говорить: "Я дал отпор США, я дал отпор империи, и империя отступила"», — подчеркнул Гансон.

По этой причине не стоит рассчитывать, что Трамп не будет эскалировать ситуацию. Вопрос заключается лишь в ее масштабе, а ответ на него поступит крайне скоро.