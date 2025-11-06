Новости СВО сегодня: уничтожение «Паладина» и обстановка в Купянске

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении бронетехники ВСУ в Запорожской области и о срыве ротации украинских войск. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 6 ноября.

Уничтожение «Паладина»

Военные ВС РФ уничтожили две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка обнаружила американскую установку М-109 «Паладин» и установку 2С1 «Гвоздика». Их координаты были переданы операторам ударных FPV-дронов, обе цели были уничтожены.

Удар по бронетехнике ВСУ

Расчеты ударных беспилотников ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В частности, был уничтожен американский бронеавтомобиль HMMWV и во время движения была поражена боевая бронированная машина.

Также разведывательные беспилотники выявили замаскированные позиции двух танков ВСУ в лесу. Оба танка были уничтожены дронами-камикадзе.

На фронте похвастались успехами по поводу взятия Купянска

Операция в Харьковской области

Операторы российских дронов уничтожили танк Т-72 ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведка выявила замаскированную позицию танка в районе села Нечволодовка. Т-72 был уничтожен первым точным попаданием, подчеркнули в Минобороны.

Операция снайперов

Снайперская пара разведывательной бригады ВС РФ сорвала ротацию ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Разведчики скрытно оборудовали позицию на одном из направлений. Применяя оптико-электронные и радиолокационные комплексы, снайперы организовали круглосуточное наблюдение за позициями ВСУ. В результате они получили ценные разведданные и сорвали плановую ротацию подразделения ВСУ, ликвидировав несколько украинских солдат.

Удар Су-34

Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Авиаудар по цели был нанесен бомбами, оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение объекта.

Продвижение ВС РФ под Красным Лиманом

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что российские войска расширили зону контроля на краснолиманском направлении, прорвав оборону ВСУ. По данным Марочко, ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Дробышево, Ставки и восточнее Красного Лимана.

Марочко отметил, что российские силы заняли три позиции ВСУ и уничтожили два украинских укрепленных района. Также был уничтожен стратегический опорный пункт ВСУ под Заречным.

Обстановка в Купянске

Командир штурмового отряда ВС РФ с позывным «Лаврик» заявил ТАСС, что за последние сутки российские войска зачистили 25 зданий в Купянске. По его словам, в городе осталось зачистить еще 130 зданий.