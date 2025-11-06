Военный аналитик Юрий Подоляка 5 ноября опубликовал загадочное сообщение в своём Telegram-канале, в котором намекнул на важные события, ожидаемые 6 ноября. Эксперт дал понять, что грядут перемены, чем вызвал интерес и обсуждения среди его подписчиков.

Он отметил, что, по его мнению, следующий день принесёт «очень хорошие новости», добавив с иронией, что ему не терпится увидеть выражение лица Владимира Зеленского.

«Я думаю, что завтра будет день очень хороших новостей... Хочу посмотреть на рожу Зеленского...», - говорится в сообщении блогера.

Хотя Подоляка не уточнил, о чём именно идёт речь, большинство наблюдателей уверены, что его намёк связан с обострением ситуации в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда (Димитрова), где бои приобрели решающий характер.

По данным «Военной хроники», украинские источники признают: судьба Покровска решится в ближайшие двое-трое суток. Российские подразделения уже закрепились на северных окраинах города, где продолжаются зачистки и стабилизационные мероприятия. Остатки украинских сил, по всей видимости, отступили в район Гришино, откуда, как утверждают сами украинцы, планируется отчаянная попытка контратаки, чтобы отсрочить неминуемое падение города.

На Западе изменили отношение к Зеленскому

Ветеран ЧВК «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero утром 6 ноября сообщил, что оперативная обстановка близка к завершению окружения противника. По его словам, «колечко» уже практически захлопнулось.

«Остался небольшой участок поля, но он полностью под нашим контролем. Выдачи из Покровска и Мирнограда почти нет. Единицы просачиваются по ночам, если повезет и дронщики не увидят. Или туман и дожди. Остальные остаются внутри. Их участь ясна и понятна. Талантливые украинские генералы, снова показали свою эффективность», – сообщает «оркестрант».

Украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в офисе президента, сообщил, что главнокомандующий Сырский доложил Зеленскому о вероятности полного окружения украинских сил в Мирнограде к концу недели. При этом он уверял, что Генштаб продолжает предпринимать попытки деблокады, хотя российские войска прочно удерживают периметр.

Тем временем один из бойцов ВСУ, известный под позывным «Флеш», заявил, что Зеленский лично распорядился удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию до последнего. По его словам, было принято политическое решение не сдавать эти позиции и бросить все оставшиеся резервы на их удержание.

Однако тот же военный добавил, что подобный приказ фактически стал смертным приговором для окружённых подразделений. По его оценке, ситуация в Покровске критическая: украинские силы заблокированы, и возможности для манёвра практически отсутствуют.

Накануне стало известно, что Украина прекращает железнодорожное сообщение с подконтрольными ей районами Донбасса. Поезда больше не будут следовать в Славянск и Краматорск.

Теперь все составы на этом направлении будут останавливаться в Барвенково Харьковской области, где пассажиров будут пересаживать на автобусы. Об этом сообщили представители военной администрации, назначенной Киевом. Решение фактически фиксирует постепенную утрату контроля над транспортной инфраструктурой региона.