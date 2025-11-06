Украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались брошены командованием в окружении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружение в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов и боевики голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались. Пока [они] решались сдаться, их побратимы пробовали прорваться и после этой попытки на связь больше не выходили. Пленные рассказали, что в городе с каждым днем становится все больше раненых, но помощь им оказать невозможно, потому что нет медикаментов", - сообщили в военном ведомстве.

По словам украинского военного Геннадия Чернадчука, в плен он сдался от безысходности.

"К своим обратно не пошел, бросили. Попали в окружение. Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. <…> Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все. В небе летают "птички". Ноги болят, некуда идти. Пошел сдаваться, шел в поле. Встретил ваших. Мы шли напротив. Спросили, куда я иду? Сдаваться. Забрали. Пацаны, иди сдавайтесь. Выжить можно здесь, а иначе никак. Страшно" - рассказал он.

В свою очередь пленный боец ВСУ Юрий Довганюк считает, что сдача в плен была единственным способом выжить.