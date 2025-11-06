В Минобороны рассказали, сколько украинских БПЛА было уничтожено за ночь

В течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

© Вечерняя Москва

В ночь с 5 на 6 ноября в Волгоградской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На балконах дома и в окнах близлежащих зданий выбиты стекла. В результате падения обломков также произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе, которое оперативно тушат пожарные службы.

4 ноября украинский беспилотник атаковал мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск. На видео, опубликованном в Сети, видно, как мужчина стоит на дороге и крестится, а рядом с ним зависает дрон. Через несколько секунд беспилотник направляется прямо на человека и взрывается.