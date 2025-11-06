ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставила Минобороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в Ростехе.

"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Летчик Су-34 Воздушно-космических сил РФ подчеркнул, что самолет с наилучшей стороны зарекомендовал себя в ходе применения в зоне СВО.

"Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач", - сказал он.

В Ростехе отметили, что Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации.

"Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения - от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях Су-34 неизменно подтверждает статус настоящей рабочей лошадки, способной одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома базирования. Авиастроители госкорпорации "Ростех" хорошо понимают, насколько эта машина востребована в войсках, и делают все, чтобы обеспечить регулярные поставки техники в рамках гособоронзаказа", - сказали в госкорпорации.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что сотрудники заводов ОАК держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа.