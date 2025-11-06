Ситников сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на Волгореченск

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на Волгореченск в Костромской области.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Сергей Ситников. Он отметил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы.

«...Устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», — написал Ситников, добавив, то электроснабжение нарушено не было, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в результате атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку погиб мирный житель.