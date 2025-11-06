ВСУ более пяти часов пытались атаковать Волгоград

Волгоград подвергся интенсивной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, продолжающейся на протяжении более пяти часов. Жители сообщают о более чем 40 взрывах, прогремевших над городом, пишет Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

"Взрывы над Волгоградом начались приблизительно в 00:40 и продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о гуле в небе и ярких вспышках, а громкие взрывы вызвали тряску стен и окон в квартирах. Атака ведется с двух направлений: наибольшее количество взрывов слышно в западной и северной частях города. По словам очевидцев, БПЛА летят на малой высоте со стороны Волги. В результате атаки на 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова пострадал 48-летний мужчина, спасти его не удалось.

Повреждены как минимум четыре квартиры, а также выбиты стекла в близлежащих домах. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Падение обломков спровоцировало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

Администрация Волгограда подготовила пункт временного размещения в местном лицее для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов.