Обозреватель Armees: новое оружие Москвы меняет мировой баланс сил

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении успешных испытаний подводного беспилотника «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Как отмечает французское издание Armees, это оружие стало одним из самых значимых достижений российской оборонной промышленности последних лет. По мнению обозревателя Жана-Батиста Леру, «Посейдон» меняет само представление о концепции ядерного сдерживания и делает баланс сил в мире менее предсказуемым.

«Система вооружения, позиционируемая как не имеющая аналогов, вызывает одновременно восхищение и обеспокоенность в оборонном сообществе», – говорится в материале.

Леру указывает, что «Посейдон» представляет собой технологический прорыв в сфере подводных систем. Разработанный и впервые представленный в 2018 году, аппарат способен действовать на экстремальных глубинах и развивать скорость, значительно превышающую возможности обычных торпед.

Благодаря миниатюрному ядерному реактору беспилотник может преодолевать межконтинентальные расстояния без дозаправки. Его длина превышает двадцать метров, а расчетная скорость достигает 100 узлов – около 185 км/ч.

При этом устройство остается малозаметным для современных систем наблюдения. Французский аналитик отмечает, что главная задача «Посейдона» – стратегическая. Он предназначен для нанесения ударов по прибрежным объектам и военно-морским базам противника, а также способен вызывать разрушительные волны в морских акваториях.

Согласно мнению Леру, появление этого оружия стало серьезным вызовом для НАТО и ярким символом военной мощи России. Эксперт подчеркивает, что наличие у Москвы подобной системы делает малореалистичными любые попытки силового давления, пишет АБН24. Ранее сообщалось, что США планируют развернуть в Европе ракеты, способные достигать российских целей в течение 6–7 минут, что вызывает обеспокоенность в Москве.