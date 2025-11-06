Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает солдат, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске (украинское название — Покровск). На нехватку пехоты пожаловались несколько солдат ВСУ, их слова приводит Reuters.

Дефицит личного состава в рядах украинской армии называют ключевой проблемой. Одних беспилотников не хватит, чтобы удержать контроль над городом. Войска ВСУ, дислоцированные в районе Красноармейска, существенно проигрывают в численности российским подразделениям.

Нехватка людей, которые могли бы контролировать дыры в обороне Красноармейска, сыграла на руку ВС России, которые добиваются успехов на этом направлении. Собеседники агентства назвали обстановку в городе сложной, а некоторые подразделения перебрасывают с прежних позиций на окраины города, так как ситуация «постоянно ухудшается».