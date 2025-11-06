ВС РФ освободят восточную часть Купянска Харьковской области в течение ближайших пяти дней. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

"Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что в Купянске ВСУ якобы проводят "зачистку" оставшихся "до 60 русских". В Минобороны России в ответ на это заявляли, что это может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью, слушая лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского. Либо напротив, - понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и западных спонсоров.