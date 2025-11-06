ВС России освободят город Купянск в Харьковской области в течение ближайшей недели.

Зачисткой населенного пункта занимается штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка. Бойцам осталось освободить порядка 130 зданий.

"Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение у всех боевое, задачу выполним", - сообщил РИА Новости командир штурмового отряда с позывным "Лаврик".

При этом ВСУ при этом не оставляют попыток деблокировать Купянск, отметил штурмовик.

На фронте похвастались успехами по поводу взятия Купянска

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что бойцы группировки "Запад" взяли в кольцо Купянск, окружив около пяти тысяч украинских военных.