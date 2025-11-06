Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 25 зданий в Купянске за последние сутки. В западной части города подразделения продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий, еще девять зданий на территории комбикормового завода освободили соседние подразделения. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска. За последние сутки в городе освобождено 25 зданий. В западной части мои бойцы продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий. По улице Первой Западной — 9, Левадный въезд — 4 и на Синьковской — 3 дома», — заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик в видеообращении, распространенном Минобороны России.

По словам военного, подразделения продолжают продвижение на правом берегу реки Оскол. Там остается освободить еще около 130 зданий.

Купянск, один из крупнейших городов Харьковской области, находится в центре ожесточенных боевых действий на восточном направлении. Российская группировка войск «Запад» продолжает сжимать кольцо вокруг украинских подразделений, контролируя центральные кварталы города и промышленную зону, при этом блокируя переправы через реку Оскол, что лишает украинские войска возможности получать подкрепление традиционными способами. По данным Минобороны РФ, украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении, испытывают критическую нехватку боеприпасов, продовольствия и связи, что приводит к массовым сдачам в плен и значительным потерям личного состава.