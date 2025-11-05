Трамп: США опережают РФ и КНР по ядерной мощи

США обладают наибольшей ядерной мощью в мире, опережая Россию и Китай. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что «ненавидит признавать» то, что у США «наибольшая ядерная мощь в мире», поскольку это «ужасно».

«Но это так. Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать. Россия на втором месте, Китай на третьем», — сказал Трамп во время выступления на Американском бизнес-форуме.

По его мнению, РФ и КНР смогут догнать США в ядерной сфере только «через четыре-пять лет». При этом Трамп заявил, что Вашингтон, возможно, разработает план по денуклеаризации всех трех государств.