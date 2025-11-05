Глава оборонного подразделения Airbus Михаэль Шельхорн заявил, что Европа не готова к затяжной войне с Россией. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По мнению Шельхорна, в данный момент Европа не готова к войне на истощение с Россией. По этой причине он считает, что в случае реального вооруженного столкновения с российской стороной, страны Европы должны одержать быструю победу в течение нескольких недель.

«Нужно добиться того, чтобы такой конфликт закончился за несколько недель, и чтобы мы не проиграли. <...> Мы не готовы к пятилетней изнурительной войне. Так или иначе, нам нужно действовать, и действовать быстро», — заявил он.

Шельхорн также добавил, что страны Запада должны готовиться к тому, что «невероятно стабильный альянс России, Китая, Северной Кореи и Ирана» начнет создавать очаги напряженности по всему миру, а США уже не смогут поддерживать порядок.

Ранее отставной офицер ЦРУ заявил, что НАТО не имеет силы, чтобы сдерживать Россию.