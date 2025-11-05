Раскрыты потери ВСУ после ракетного удара по парадному построению

В результате удара российскими «Искандерами» по месту проведения парадного построения ВСУ в Днепропетровской области погибли восемь военнослужащих, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

Источник заметил, что построение проходило в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты, планировалось торжественное награждение с кострами и факелами.

По его словам, в результате ракетного удара восемь бойцов были ликвидированы, 40 военных получили ранение, шесть человек пропали без вести.

"Нас слили свои": в ВСУ раскрыли подробности удара по построению

Ранее украинский журналист Дмитрий Святненко пожаловался, что при ударе погиб его брат. Он уточнил, что церемония проходила на открытой местности, где собрались лучшие пилоты и пехотинцы бригады, военные были вызваны на мероприятие «в приказном порядке».