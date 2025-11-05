"Нас слили свои": в ВСУ раскрыли подробности удара по построению

Смертоносный и резонансный удар ВС РФ ракетой "Искандер" по построению бойцов 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Днепропетровской области 1 ноября, вероятнее всего, стал возможен из-за предательства в украинской армии. Об этом на условиях анонимности заявил украинскому изданию «Общественное» один из выживших военнослужащих, прибывший на место для участия в торжественном награждении.

По его словам, мероприятие было приурочено к годовщине создания батальона и должно было проходить с зажжением костров и факелов в двух разных точках. При этом в регионе уже давно действовала воздушная тревога.

«Погода была хмурая, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то „слил“ из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение», — рассказал военный.

Он добавил, что по одной из локаций ударила ракета «Искандер», а затем прилетели «Герани».

Выживший боец также озвучил данные, которые ему сообщили медики на месте трагедии: «восемь — 200-х, сорок раненых, шесть пропавших без вести. Все военные». Свое решение поговорить с журналистами он объяснил желанием рассказать правду и возмущением действиями командования.

«Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И надо было, чтобы в радиусе десяти километров все оттуда уехали», — заявил он.

Эта трагедия вызвала огромный резонанс на Украине, поскольку является практически точным повторением инцидента годичной давности. В ноябре 2023 года российская ракета ударила по построению бойцов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, которые также собрались на церемонию награждения. Тогда погибли десятки военных, а Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело о халатности. Теперь ГБР начало аналогичное расследование и по факту гибели морпехов 35-й бригады. Как сообщил журналист Дмитрий Святненко, чей брат погиб в результате удара 1 ноября, на плацу собрали «лучших пилотов и пехотинцев».