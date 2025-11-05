Вооруженные силы Украины обречены на провал, несмотря на всю поддержку Запада, а сам конфликт превратился в «мясорубку», где бессмысленно гибнут молодые украинцы, пока западные элиты занимаются самолюбованием. С такой резкой оценкой выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

© Московский Комсомолец

«Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. “Мясорубка” продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать», — заявил аналитик.

По его мнению, многомиллиардная финансовая помощь, направляемая Киеву, никак не помогает войскам на фронте из-за полного отсутствия стратегии и логики в боевых действиях.

«Действия, у которых нет никаких последствий, — это бездействие, а санкции и поставки оружия, которые не меняют ситуацию на фронте, — это потраченные зря человеческие жизни», — резюмировал Дэвис.

Заявление американского аналитика прозвучало на фоне сообщений Минобороны России о тяжелых потерях ВСУ. По данным ведомства, только за минувшие сутки украинская армия потеряла около 1,3 тысячи человек. Кроме того, российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цеху по производству снарядов, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.