Киев принял роковое военно-политическое решение удерживать окруженный Красноармейск (Покровск) до последнего, бросая в «котел» все доступные резервы. Об этом сообщил украинский военнослужащий, эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш», фактически подтвердив худшие опасения солдат на передовой.

«Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы», — написал он в своих социальных сетях.

Несмотря на объяснение военной важности этого шага, Бескрестнов выразил надежду, что жизни солдат в итоге окажутся важнее приказа.

«Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизни людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя», — заключил эксперт.

Это заявление прозвучало на следующий день после экстренного визита Владимира Зеленского в сопровождении главкома ВСУ Александра Сырского и главы его офиса Андрея Ермака на Покровское направление. Видимо, там и было окончательно принято это решение, если информация Бескрестнова верна. Поездка уже вызвала тревогу в самом Киеве. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила "Теперь мы потеряем Покровск и Мирноград". При этом немецкие журналисты газеты Bild сообщали, что украинские солдаты в окруженном Красноармейске находятся в ужасе и не верят в возможность спасения. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь сообщил, что предпринятая накануне попытка вывести из «котла» элитные подразделения ВСУ полностью провалилась и обернулась лишь новыми потерями.