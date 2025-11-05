Министр обороны призвал начать подготовку к полноценным ядерным испытаниям

Министр обороны России Андрей Белоусов призвал начать подготовку к полноценным ядерным испытаниям. Об этом сообщают «Известия».

© Администрация Президента России

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным Белоусов заявил, что считает такой шаг целесообразным. По его словам, это станет ответом на решение США возобновить ядерные испытания.

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность силы света центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — заявил Белоусов.

Министр также добавил, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал в готовности к «нанесению противнику неприемлемого ущерба в любых условиях».

Ранее Путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях США.