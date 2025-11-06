На Западе назвали МБР США Minuteman III старейшей в мире

Американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III является старейшей в мире. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации напоминается, что первый пуск Minuteman III состоялся в августе 1968 года.

«Она все больше отстает от возможностей межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении потенциальных противников — Китая, России и Северной Кореи, причем разрыв в характеристиках стал особенно заметным после того, как первые две страны приняли на вооружение ракеты с гиперзвуковыми планирующими блоками, способными совершать кругосветные полеты и выполнять экстремальные маневры для уклонения от цели», — пишет журнал, добавляя, что «Северная Корея включила такие планирующие блоки в свой арсенал ракет средней дальности и, как ожидается, в будущем внедрит их в свой арсенал МБР».

Издание отмечает, что финансирование американской МБР следующего поколения — ракеты Sentinel — столкнулось с серьезными задержками и перерасходами средств, а модернизация Minuteman III до более-менее приемлемого современного уровня, по признаниям офицеров Пентагона, практически невозможна.

Ранее Вооруженные силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США сообщило, что Пентагон исключил из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку ракет Sentinel.