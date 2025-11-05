Белоусов: США провели учения с отработкой ядерного удара по России

США в октябре провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Об этом на заседании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что США вышли из ряда договоров о контроле над вооружениями, начав разрабатывать и строить планы по размещению сразу нескольких стратегических оружейных систем. Кроме того, по словам Белоусова, Вашингтон реализует программу «Золотой купол», направленную на создание системы, способной поражать ракеты России и Китая еще до их старта.

«США регулярно проводят учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года», — сказал глава Минобороны РФ.

По его мнению, действия Вашингтона повышают уровень военной опасности для России.